Состоялась жеребьевка первого этапа Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
В данном раунде встретятся 20 команд:
"Таврия Симферополь" (Херсон) - "Реал Фарма" (Одесса)
"Энергия" (Новая Каховка) - "Буковина" (Черновцы)
"Горняк" (Кривой Рог) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)
"Кристалл" (Херсон) - "Диназ" (Вышгород)
"Верес" (Ровно) - "Нива" (Тернополь)
"Авангард" (Бзов) - "Волчанск" (Волчанск)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Ужгород" (Ужгород)
"Подолье" (Хмельницкий) - "Полесье" (Житомир)
"Нива" (Винница) - "Никополь" (Никополь)
"Калуш" (Калуш) - "ВПК-Агро" (Шевченковка)
Базовый день матчей назначен на 20 августа.
Стоит отметить, что матч "Авангард" (Бзов) - "Волчанск" (Волчанск) будет повторением финала Кубка Украины среди любительских команд.
Добавим, что со следующего этапа Кубка также начнут выступления еще 15 команд Первой лиги Украины, а также "Арсенал" из Киева.