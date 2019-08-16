Состоялась жеребьевка первого этапа Кубка Украины по футболу

В данном раунде встретятся 20 команд:

"Таврия Симферополь" (Херсон) - "Реал Фарма" (Одесса)

"Энергия" (Новая Каховка) - "Буковина" (Черновцы)

"Горняк" (Кривой Рог) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)

"Кристалл" (Херсон) - "Диназ" (Вышгород)

"Верес" (Ровно) - "Нива" (Тернополь)

"Авангард" (Бзов) - "Волчанск" (Волчанск)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Ужгород" (Ужгород)

"Подолье" (Хмельницкий) - "Полесье" (Житомир)

"Нива" (Винница) - "Никополь" (Никополь)

"Калуш" (Калуш) - "ВПК-Агро" (Шевченковка)

Базовый день матчей назначен на 20 августа.

Стоит отметить, что матч "Авангард" (Бзов) - "Волчанск" (Волчанск) будет повторением финала Кубка Украины среди любительских команд.

Добавим, что со следующего этапа Кубка также начнут выступления еще 15 команд Первой лиги Украины, а также "Арсенал" из Киева.