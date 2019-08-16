Відбулося жеребкування першого етапу Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубку України сезону-2019/2020. Про це інформує УАФ, передає УНН.
В даному раунді зустрінуться 20 команд:
"Таврія-Сімферополь" (Херсон) — "Реал Фарма" (Одеса)
"Енергія" (Нова Каховка) — "Буковина" (Чернівці)
"Гірник" (Кривий Ріг) — "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка)
"Кристал" (Херсон) — "Діназ" (Вишгород)
"Верес" (Рівне) — "Нива" (Тернопіль)
"Авангард" (Бзів) — "Вовчанськ" (Вовчанськ)
"Альянс" (Липова Долина) — "Ужгород" (Ужгород)
"Поділля" (Хмельницький) — "Полісся" (Житомир)
"Нива" (Вінниця) — "Нікополь" (Нікополь)
"Калуш" (Калуш) — "ВПК-Агро" (Шевченківка)
Базовий день матчів призначений на 20 серпня.
Варто відзначити, що матч "Авангард" (Бзів) — "Вовчанськ" (Вовчанськ) буде повторенням фіналу Кубку України серед аматорських команд.
Додамо, що з наступного етапу Кубку також розпочнуть виступи ще 15 команд Першої ліги України, а також "Арсенал" з Києва.