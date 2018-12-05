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Отраженный пенальти Лунина вывел &quot;Леганес&quot; в 1/8 финала Кубка Испании

Киев • УНН

 • 7374 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Вратарь сборной Украины провел полный поединок 1/16 финала Кубка Испании между его "Леганес" и "Райо Вальекано", передает корреспондент.

Отраженный пенальти Лунина вывел &quot;Леганес&quot; в 1/8 финала Кубка Испании

Единственный мяч во встрече состоялся на 17 минуте. Эль-Жар решился на удар с линии штрафной, мяч попал в ногу защитнику "Райо Вальекано" Веласкесу и от него от штанги влетел в сетку.

Соперник имел реальный шанс отыграться в первой половине, но пенальти в исполнении Бебе отразил Лунин. В результате 1: 0 и с суммарным счетом после двух баталий 3: 2, дальше идет "Леганес".

Стоит добавить, что в этом сезоне Лунин провел в составе "Леганес" четыре матча, в которых пропустил два мяча.

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