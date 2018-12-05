Отраженный пенальти Лунина вывел "Леганес" в 1/8 финала Кубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Вратарь сборной Украины провел полный поединок 1/16 финала Кубка Испании между его "Леганес" и "Райо Вальекано", передает корреспондент.
Единственный мяч во встрече состоялся на 17 минуте. Эль-Жар решился на удар с линии штрафной, мяч попал в ногу защитнику "Райо Вальекано" Веласкесу и от него от штанги влетел в сетку.
Соперник имел реальный шанс отыграться в первой половине, но пенальти в исполнении Бебе отразил Лунин. В результате 1: 0 и с суммарным счетом после двух баталий 3: 2, дальше идет "Леганес".
Стоит добавить, что в этом сезоне Лунин провел в составе "Леганес" четыре матча, в которых пропустил два мяча.