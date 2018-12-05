Відбитий пенальті Луніна вивів "Леганес" в 1/8 фіналу Кубку Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Воротар збірної України провів повний поєдинок у відповідь 1/16 фіналу Кубку Іспанії між його “Леганесом” та “Райо Вальєкано”, передає кореспондент УНН.
Єдиний м’яч у зустрічі відбувся на 17 хвилині. Ель-Жар наважився на удар з лінії штрафної, м’яч потрапив в ногу захиснику “Райо Вальєкано” Веласкесу і від нього від стійки влетів у сітку.
Суперник мав реальний шанс відігратися в першій половині, але пенальті у виконанні Бебе відбив Лунін. Як наслідок 1:0 і з сумарним рахунком після двох баталій 3:2, далі йде “Леганес”.
Варто додати, що в цьому сезоні Лунін провів у складі “Леганеса” чотири матчі, в яких пропустив два м’ячі.