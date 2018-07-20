Вида может стать одноклубником Ярмоленко

"Молотобойцы" уже предложили турецкому "Бешикташу" за бывшего футболиста киевского "Динамо" 22 млн евро.

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Нынешняя команда украинца Андрея Ярмоленко является лидером в гонке за подписание вице-чемпиона мира, ведь другие желающие приобрести Виду - "Эвертон" и "Ливерпуль", предложили туркам меньше суммы.

Напомним, что "Вест Хэм" этим летом является одним из самых заметных клубов на трансферном рынке. Лондонцы подписали таких известных игроков, как Джек Уилшер, Фелипе Андерсон и Андрей Ярмоленко.