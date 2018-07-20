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Віда може стати одноклубником Ярмоленка

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Лондонський "Вест Хем" став фаворитом у боротьбі за підписання оборонця збірної Хорватії Домагоя Віди, повідомляє УНН з посиланням на видання Milliyet.

"Молотобійці" вже запропонували турецькому "Бешикташу" за колишнього футболіста київського "Динамо" 22 млн євро.

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Нинішня команда українця Андрія Ярмоленка є лідером у перегонах за підписання віце-чемпіона світу, адже інші бажаючі придбати Віду – "Евертон" і "Ліверпуль", запропонували туркам менші фінанси.

Нагадаємо, що "Вест Хем" цього літа є одним із найбільш помітних клубів на трансферному ринку. Лондонці підписали таких відомих гравців, як Джек Уілшер, Феліпе Андерсон і Андрій Ярмоленко. 

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