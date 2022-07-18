От рук российских захватчиков пострадали еще четверо детей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Еще четверо детей получили ранения в результате полномасштабного вторжения рф в Украину, в общей сложности пострадавших уже по меньшей мере 1019, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
Цитата
"Более 1019 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 18 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 353. Возросло количество раненых - более 666", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 373, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 17 июля в результате обстрела врагом села Новый Донбасс Покровского района Донецкой области ранен 16-летний мальчик.
Также 17 июля оккупанты в очередной раз обстреляли город Бахмут Донецкой области. Ранения разной степени тяжести получили трое детей 2, 3 и 9 лет.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2138 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.