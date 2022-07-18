Від рук російських загарбників постраждали ще четверо дітей

Цитата

"Більше ніж 1019 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 18 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 353. Зросла кількість поранених - понад 666", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 373, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 17 липня внаслідок обстрілу ворогом села Новий Донбас Покровського району Донецької області поранено 16-річного хлопчика.

Також 17 липня окупанти вкотре обстріляли місто Бахмут Донецької області. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей 2, 3 та 9 років.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2138 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.