От переохлаждения на Прикарпатье погиб пожилой мужчина
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 31 декабря. УНН. Вчера, 30 декабря, в селе Подлесье Тисменицкого района Ивано-Франковской области было обнаружено тело 88-летнего мужчины, который погиб от переохлаждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел пресс-службы Управления ЧС ОГА.
Как было установлено впоследствии, причиной смерти стала гипотермия. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают компетентные органы.
Напомним, как сообщал УНН, от переохлаждения в Житомирской области погиб 56-летний мужчина .