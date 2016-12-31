Від переохолодження на Прикарпатті загинув літній чоловік
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 31 грудня. УНН. Вчора, 30 грудня, в селі Підлісся Тисменицького району Івано-Франківської області було виявлено тіло чоловіка 88-річного чоловіка, який загинув від переохолодження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ прес-служби Управління НС ОДА.
Як було встановлено згодом, причиною смерті стала гіпотермія. Обставини події наразі встановлюють компетентні органи.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, від переохолодження на Житомирщині загинув 56-річний чоловік.