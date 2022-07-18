От 9° до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня почти по всей Украине ожидается сухая погода днем, в течение суток температура воздуха будет колебаться от 9 до 28 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"18 июля ночью в восточных и большинстве северных областей, днем на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14°, в южной части и большинстве восточных областей до 17°; днем 20-25°, на Закарпатье и побережье морей до 28°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°.