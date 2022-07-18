Від 9° до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Сьогодні майже по всій Україні очікується суха погода вдень, протягом доби температура повітря коливатиметься від 9 до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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"18 липня вночі у східних та більшості північних областей, вдень на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14°, у південній частині та більшості східних областей до 17°; вдень 20-25°, на Закарпатті та узбережжі морів до 28°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.