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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36751 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 83174 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 122839 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 174320 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 171495 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 170921 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 148140 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115524 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 108704 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 309065 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Від 9° до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Від 9° до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 152072 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Сьогодні майже по всій Україні очікується суха погода вдень, протягом доби температура повітря коливатиметься від 9 до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Цитата

"18 липня вночі у східних та більшості північних областей, вдень на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південній частині та більшості східних областей до 17°; вдень 20-25°, на Закарпатті та узбережжі морів до 28°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Українські Національні Новини

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