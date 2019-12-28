От 11° мороза до 5° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. По Украине в субботу, 28 декабря, пройдет снег, местами с дождем. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 11° мороза до 5° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Так, по Украине 28 декабря облачно. В западных, Житомирской и Винницкой областях умеренный, на Прикарпатье значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, температура ночью и днем 0-5° мороза, в Карпатах 6-11° мороза.
На остальной территории небольшой мокрый снег, в восточных и южных областях с дождем; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на юге и востоке страны днем до 5° тепла.
Ветер в стране северный и северо-восточный, 7-12 м/с.
Напомним, синоптик дала прогноз погоды на Новый год.