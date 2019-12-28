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Від 11° морозу до 5° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. По Україні у суботу, 28 грудня, пройде сніг, місцями з дощем. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 11° морозу до 5° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, по Україні 28 грудня хмарно. У західних, Житомирській та Вінницькій областях помірний, на Прикарпатті значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу.

На решті території невеликий мокрий сніг, у східних та південних областях з дощем; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та сході країни вдень до 5° тепла.

Вітер в країні північний та північно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, синоптик дала прогноз погоди на Новий рік.

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