Від 11° морозу до 5° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. По Україні у суботу, 28 грудня, пройде сніг, місцями з дощем. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 11° морозу до 5° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, по Україні 28 грудня хмарно. У західних, Житомирській та Вінницькій областях помірний, на Прикарпатті значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу.
На решті території невеликий мокрий сніг, у східних та південних областях з дощем; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та сході країни вдень до 5° тепла.
Вітер в країні північний та північно-східний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, синоптик дала прогноз погоди на Новий рік.