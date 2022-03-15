Взрывы в Киеве: вражеский боеприпас попал в 2-этажный частный жилой дом

Детали

В результате обстрела произошло попадание боеприпасов в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием.

В 05:57 возгорание локализовано на площади 10 м кв., а в 06:40 - ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и 2 ед. техники.

Напомним

В ночь на 15 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего в различных районах столицы раздались взрывы.