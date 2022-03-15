Вибухи у Києві: ворожий боєприпас влучив у 2-поверховий приватний житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. 15 березня, у районі Осокорків, внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок. Спалахнула пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
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Внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загоранням.
О 05:57 загорання локалізовано на площі 10 м кв., а о 06:40 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучалося 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки.
Нагадаємо
Вночі проти 15 березня у Києві оголосили повітряну тривогу, після чого у різних районах столиці пролунали вибухи.