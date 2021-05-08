Взрывы возле школы в Кабуле: погибли 55 человек, более 150 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В результате взрывов у афганской школы в Кабуле погибли 55 человек, более 150 ранены. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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Приступы, сопровождаемые взрывом автомобиля и минометов возле школы в столице Афганистана Кабуле, в субботу привели к гибели по меньшей мере 55 человек и ранения более 150, в основном студенток. В результате нападения президент Ашраф Гани обвинил талибских повстанцев.
Высокопоставленный сотрудник службы безопасности сообщил, что большинство жертв - это студенты, которые вышли из школы Сайед-уль-Шухада, и многие получили тяжелые ранения в больнице.
Кадры на телеканале ToloNews демонстрировали хаотичные сцены: книги и школьные портфели были разбросаны по запятнанной кровью дороге, а жители спешили на помощь пострадавшим.
Напомним
По меньшей мере три взрыва произошли вблизи средней школы Сайед-уль-Шухада на западе Кабула в субботу днем, подтвердило Министерство внутренних дел Афганистана.
Нападение началось взрывом автомобиля, который взорвался, после чего состоялись две ракетные атаки, как пояснили источники.