Взрыв в Болонье: пострадали более 80 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Число пострадавших в результате взрыва в итальянской Болонье превысило 80 человек, кроме того, по меньшей мере двое - погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Repubblica.
По данным спасателей, состояние как минимум 14 пострадавших крайне тяжелое.
Напомним, возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна. Это спровоцировало серию взрывов.
Из-за взрывов начали гореть автомобили в автосалоне Peugeot под автомагистралью, а здания вблизи были повреждены.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 55 раненых, позже их число достигло 67 человек.
Украинский консульство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва цистерны в итальянской Болонье.