Вибух у Болоньї: постраждали понад 80 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Кількість постраждалих в результаті вибуху у італійській Болоньї перевищила 80 осіб, крім того, щонайменше двоє - загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Repubblica.
За даними рятувальників, стан щонайменше 14 постраждалих вкрай важкий.
Нагадаємо, біля аеропорту Болоньї в Італії на шосе вибухнула автоцистерна. Це спровокувало серію вибухів.
Через вибухи почали горіти автомобілі в автосалоні Peugeot під автомагістраллю, а будівлі поблизу були пошкоджені.
Раніше повідомлялося про одного загиблого та 55 поранених, пізніше їх кількість сягнула 67 осіб.
Українське консульство перевіряє наявність громадян України серед постраждалих внаслідок вибуху цистерни у італійській Болоньї.