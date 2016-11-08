Взрыв произошел на ТЭЦ на востоке Китая, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во вторник утром на ТЭЦ "Цзячжоу" на территории района Чжоуцунь города Цзибо провинции Шаньдун Китая взорвался бак с жидким аммиаком. Об этом сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
В результате взрыва пять человек погибли, еще шестеро получили ранения.
В частности, двое погибли на месте, трое умерли в больнице.
Жизнь шестерых госпитализированных вне опасности.
Из-за взрыва произошла утечка около 55 тонн 20-процентного раствора аммиака. Идут оперативные работы по нейтрализации последствий инцидента. Случаев влияния утечки химического вещества на местное население не зарегистрировали.