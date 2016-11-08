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15 марта, 19:03 • 113541 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161825 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135113 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127819 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111391 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104753 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100951 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Взрыв произошел на ТЭЦ на востоке Китая, есть погибшие

Взрыв произошел на ТЭЦ на востоке Китая, есть погибшие

Киев • УНН

 • 7715 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во вторник утром на ТЭЦ "Цзячжоу" на территории района Чжоуцунь города Цзибо провинции Шаньдун Китая взорвался бак с жидким аммиаком. Об этом сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

В результате взрыва пять человек погибли, еще шестеро получили ранения.

В частности, двое погибли на месте, трое умерли в больнице.

Жизнь шестерых госпитализированных вне опасности.

Из-за взрыва произошла утечка около 55 тонн 20-процентного раствора аммиака. Идут оперативные работы по нейтрализации последствий инцидента. Случаев влияния утечки химического вещества на местное население не зарегистрировали.

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