Взрыв произошел на ТЭЦ на востоке Китая, есть погибшие

В результате взрыва пять человек погибли, еще шестеро получили ранения.

В частности, двое погибли на месте, трое умерли в больнице.

Жизнь шестерых госпитализированных вне опасности.

Из-за взрыва произошла утечка около 55 тонн 20-процентного раствора аммиака. Идут оперативные работы по нейтрализации последствий инцидента. Случаев влияния утечки химического вещества на местное население не зарегистрировали.