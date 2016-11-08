Вибух стався на ТЕЦ на сході Китаю, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У вівторок зранку на ТЕЦ "Цзячжоу" на території району Чжоуцунь міста Цзібо провінції Шаньдуну Китаї вибухнув бак з рідким аміаком. Про це повідомила місцева влада, передає УНН з посиланням на Xinhua.
У результаті вибуху п'ятеро людей загинули, ще шестеро отримали поранення.
Зокрема, двоє загинули на місці, троє померли в лікарні.
Життя шістьох госпіталізованих поза небезпекою.
Через вибух стався витік близько 55 тонн 20-процентного розчину аміаку. Йдуть оперативні роботи з нейтралізації наслідків інциденту. Випадків впливу витоку хімічної речовини на місцеве населення не зареєстровано.