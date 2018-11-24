Взрыв "Молота": конструкция миномета не отвечала проекту
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Установлены определенные несоответствия между рабочей - проектной документацией и фактической конструкции миномета "Молот", который взорвался на Ровенском полигоне в июле. К таким выводам пришла военная прокуратура совместно с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз во время проведения следственного эксперимента по установлению причин детонации миномета, передает УНН.
"В настоящее время, установлены определенные несоответствия между рабочей - проектной документацией и фактической конструкции миномета. По предварительным данным, они между собой отличаются, в частности, конструкцией предохранителя от двойного заряжания. Есть много вопросов к другим узлам этого миномета. Как уже отмечалось, исследования является абсолютно независимым. К примеру, экспертизу состава металла, из которого был изготовлен миномет, в рамках нашей экспертизы осуществляют еще три не связанные между собой, профильные учреждения, которые занимаются исключительно исследованием металлов", - говорится в первых выводах экспертизы.
Напомним, 6 июля, в 5:55, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП. Вследствие разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести.
Позже УНН пообщался с директором Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александром Рувиным, который помог пролить свет на трагедию и разобраться в предпосылках взрыва миномета.
По словам главы КНИИСЭ продолжается комплексная комиссионная экспертиза, которая включает взрывотехнические, трассологические, физико-химические и военные исследования. В основе данных исследований - исправность минометов, мин и действия военнослужащих.
Впоследствии Луценко озвучил причины взрыва миномета на Ровенском полигоне. По его словам, техническая сторона и способ организации стрельб из миномета "Молот" стали причиной гибели трех и ранения 9 человек 6 июля 2018 года на Ровенском полигоне.