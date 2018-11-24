Вибух "Молота": конструкція міномета не відповідала проекту

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Встановлені певні невідповідності між робочою — проектною документацією та фактичною конструкцією міномета "Молот", який вибухнув на Рівненському полігоні у липні. Таких висновків дійшла військова прокуратура спільно з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз під час проведення слідчого експерименту щодо встановлення причин детонації міномету, передає УНН.