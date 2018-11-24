Вибух "Молота": конструкція міномета не відповідала проекту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Встановлені певні невідповідності між робочою — проектною документацією та фактичною конструкцією міномета "Молот", який вибухнув на Рівненському полігоні у липні. Таких висновків дійшла військова прокуратура спільно з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз під час проведення слідчого експерименту щодо встановлення причин детонації міномету, передає УНН.
"На даний час, встановлені певні невідповідності між робочою — проектною документацією та фактичною конструкцією міномета. За попередніми даними, вони між собою відрізняються, зокрема, конструкцією запобіжника від подвійного заряджання. Є багато питань до інших вузлів цього міномету. Як вже зазначалось, дослідження є абсолютно незалежним. Приміром, експертизу складу металу, з якого був виготовлений міномет, в рамках нашої експертизи здійснюють ще три не пов’язані між собою, профільні установи, які займаються виключно дослідженням металів", - йдеться у перших висновках експертизи.
Нагадаємо, 6 липня, о 05:55, під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні сталася надзвичайна подія. Внаслідок розриву міномету троє військовослужбовців загинули через отримані травми несумісні з життям, ще дев’ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.
Пізніше УНН поспілкувався з директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександром Рувіним, який допоміг пролити світло на трагедію і розібратися в передумовах вибуху міномета.
За словами очільника КНДІСЕ триває комплексна комісійна експертиза, яка включає вибухотехнічні, трасологічні, фізико-хімічні та військові дослідження. В основі даних досліджень — справність мінометів, мін та дії військовослужбовців.
Згодом Луценко озвучив причини вибуху міномета на Рівненському полігоні. За його словами, технічний бік і спосіб організації стрільб з міномета "Молот" стали причиною загибелі трьох і поранення 9 осіб 6 липня 2018 року на Рівненському полігоні.