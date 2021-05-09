Выборы канцлера в Германии: социал-демократы определились с кандидатом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Делегаты виртуального партийного съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) утвердили действующего министра финансов Олафа Шольца кандидатом в канцлеры от этой политической силы на нынешних выборах в Бундестаг. Соответствующее решение было принято в воскресенье, 9 мая, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
За Шольца свои голоса отдали 513 делегатов. При этом 20 голосов было отдано против, а еще 12 человек воздержались. Таким образом Шольц получил от однопартийцев 96,2 процента поддержки.
Руководство партии предложило выдвинуть Шольца на пост канцлера Германии еще в августе прошлого года.
Что известно о кандидате
Сам кандидат в канцлеры во время виртуального съезда вновь заявил об уверенности в своем успехе. “Я могу это — настоял он, выступая перед делегатами СДПГ. — Я могу использовать свой опыт, мою силу и мои идеи. Как глава правительства Гамбурга. Как министр. Как вице-канцлер”.
В своей речи он также раскритиковал главных конкурентов социал-демократов в борьбе за победу на выборах: консервативный блок ХДС / ХСС и Зеленых. Первые, по его словам, являются “риском для благополучия и рабочих мест”, а вторым, как намекнул Шольц, не хватает политики, опирающейся на практический опыт.
СДПГ значительно отстает от этих двух политических сил по уровню поддержки электората. Так, по данным “Политического барометра” от телеканала ZDF, если бы выборы состоялись в это воскресенье, ХДС / ХСС получили бы 25 процентов голосов избирателей, а “Зеленые” — 26 процентов. В СДПГ — только 14 процентов.
Напомним
В Германии предлагают ограничить срок пребывания у власти федерального канцлера.