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Ветеран заявил о лжи Шабунина по поводу документов "ДСК": "он их получал и передавал"

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Глава ЦПК Виталий Шабунин на заседании ВСК отрицал доступ к документам ДСК, но переписка доказывает обратное. Ветеран Бойко привел доказательства передачи документов иностранцам.

Ветеран заявил о лжи Шабунина по поводу документов "ДСК": "он их получал и передавал"

Глава ЦПК Виталий Шабунин соврал на заседании парламентской ТСК о том, что не имел доступа к документам ДСК и никому их не передавал. За ложь свидетеля на заседании комиссии предусмотрена ответственность, о которой он был предупрежден. Об этом написал ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко, передает УНН.

Он отметил, что на заседании парламентской ТСК, возглавляемой Алексеем Гончаренко, Шабунин сообщил, что никогда не имел доступа к ДСК-документам и никому их не передавал.

"Если бы Шабунин сказал правду – что, действительно, находил такие документы Министерства обороны и передавал их представителям иностранных посольств, а также Николову и Шалайскому – ничего бы ему за это не было. А за ложь свидетеля Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, между прочим, предусмотрена ответственность. И Шабунин об этой ответственности был предупрежден", – подчеркнул он.

Как доказательство, Бойко привел скриншот переписки между Шабуниным и Алексеем Шалайским, который на тот момент был главным редактором проекта "Наші гроші".

"В этой переписке глава ЦПК пересылает Шалайскому письмо Агентству оборонных закупок в адрес народного депутата Украины Виктории Сюмар от 16.06.2025 с грифом "Для служебного пользования" и информацией о количестве FPV-дронов, которые АОЗ должен закупить для нужд обороны. Учитывая, что это – экземпляр №1, найти источник утечки информации несложно", – резуюмировал ветеран.

Лилия Подоляк

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