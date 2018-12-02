"Вест Хэм" Ярмоленко завоевал разгромный выигрыш в матче АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Лондонский “Вест Хэм” провел выезд на матч 14 тура Английской Премьер-лиги против “Ньюкасла”, передает корреспондент УНН.
В битве команд, которые сейчас ведут борьбу за сохранение прописки в элите английского футбола выигрыш праздновали “молотобойцы”. На 11 минуте после прострела Снодграсса мексиканец Чичарито остался одним в чужой штрафной и переправил мяч до цели.
Еще два взятии ворот состоялись во второй части баталии. В два паса “Вест Хэм” вывел Чичарито на свидание с вратарем, и тот оформил дубль. Точку в игре в компенсированное время поставил экс-футболист “Лацио” Фелипе Андерсон — 0:3.
Украинец Андрей Ярмоленко выбыл на длительное время и пропускал данную игру из-за травмы.
Примечательно, что в чемпионате лондонцы обогнали “Ньюкасл” на три пункта и с 15 баллами поднялись на 13 строчку.