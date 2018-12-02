"Вест Хем" Ярмоленка завоював розгромний виграш у матчі АПЛ

У битві команд, які наразі ведуть боротьбу за збереження прописки в еліті англійського футболу виграш святкували “молотобійці”. На 11 хвилині після прострілу Снодграсса мексиканець Чічаріто залишився одним у чужій карній та переправив м’яч до цілі.

Ще два взятті воріт відбулися у другій частині баталії. В два паси “Вест Хем” вивів Чічаріто на побачення з воротарем, і той оформив дубль. Крапку у грі в компенсований час поставив екс-футболіст “Лаціо” Феліпе Андерсон — 0:3.

Українець Андрія Ярмоленко вибув на тривалий час та пропускав дану гру через травму.

Примітно, що в чемпіонаті лондонці обігнали “Ньюкасл” на три пункти і з 15 балами піднялися на 13 рядок.