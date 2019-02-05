"Вест Хэм" Ярмоленко отобрал очки в матче с лидером АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В гости к лондонскому "Вест Хэму" в поединке 25-го тура Английской Премьер-лиги посетил один из претендентов на чемпионство "Ливерпуль", сообщает корреспондент УНН.
На 3 минуте Чичарито потерял хорошую возможность чтобы отличиться, промахнувшись с довольно свободной позиции со штрафного. Спустя еще определенный промежуток времени Крессуелл потерял подобный момент. А "мерсисайдцы" не упустили свой шанс и отличились на 22 минуте. Садио Мане беспрепятственно получил мяч в метрах 5-ти от ворот и успешно пробил Фабьянски.
"Молотобойцам" понадобилось только 6 минут чтобы установить паритет. Нетривиальный розыгрыш штрафного привел к удару по вольной позиции от Майкла Антонио. На большее команды не смогли - 1:1.
Стоит отметить, что "Ливерпуль" (62) имеет три очка преимущества над "Манчестер Сити" и удерживает пальму первенства в чемпионате. Клуб за который выступает Андрей Ярмоленко с 32 баллами только 12-й.