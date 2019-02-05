"Вест Хем" Ярмоленка відібрав очки у матчі з лідером АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В гості до лондонського "Вест Хема" в поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги завітав один із претендентів на чемпіонство "Ліверпуль", повідомляє кореспондент УНН.
На 3 хвилині Чічаріто втратив гарну нагоду аби відзначитися, схибивши з доволі вільної позиції зі штрафного. Через ще певний проміжок часу Крессуелл змарнував подібний момент. Натомість "мерсисайдці" не упустили свій шанс і відзначилися на 22 хвилині. Садіо Мане без перешкод отримав м'яч в метрах 5-ти від воріт та успішно пробив Фабьянскі.
"Молотобійцям" знадобилося тільки 6 хвилин аби встановити паритет. Нетривіальний розіграш штрафного призвів до удару з вільної позиції від Майкла Антоніо. На більше команди не спромоглися – 1:1.
Варто відзначити, що "Ліверпуль" (62) має три очки переваги над "Манчестер Сіті" та втримує пальму першості в чемпіонаті. Клуб за який виступає Андрій Ярмоленко з 32 балами тільки 12-тий.