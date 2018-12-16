"Вест Хэм" продолжил победную серию и поднялся в топ-10 АПЛ

Ударный промежуток в середине первого тайма выездной баталии с “Фулхэмом”, помог “молотобойцам” праздновать победу 2:0. Быстрый прорыв по левой бровке закончился ассистом Фелипе Андерсона на шотландца Роберта Снодграса. Полузащитник нанес точный удар с линии штрафной.

Впоследствии Чичарито выиграл борьбу на втором этаже в чужой штрафной и отпасовал головой на Антонио. Англичанину не составило тяжести отправить мяч в сетку.

Стоит отметить, что команда Андрея Ярмоленко под руководством Пеллегрини завоевала четвертую подряд победу и с 24 очками поднялась на 9-ю строчку. “Фулхэм” под руководством Клаудио Раньери с 9 очками остался на последнем 20-м месте.