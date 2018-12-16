"Вест Хем" продовжив переможну серія та піднявся в топ-10 АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Ряд матчів 17 туру пройшов у змагальний день футбольного чемпіонату Англійська Прем’єр-ліга серед яких протистояння “Фулхем” — “Вест Хем”, передає кореспондент УНН.
Ударний проміжок в середині першого тайму виїзної баталії з “Фулхемом”, допоміг “молотобійцям” святкувати звитягу 2:0. Швидкий прорив по лівій бровці закінчився асистом Феліпе Андерсона на шотландця Роберта Снодграса. Півзахисник завдав точного удару з лінії штрафної.
Згодом Чічаріто виграв боротьбу на другому поверсі у чужій карній зоні і відпасував головою на Антоніо. Англійцю не склало важкості відправити м’яч у сітку.
Варто відзначити, що команда Андрія Ярмоленка під керівництвом Пеллегріні завоювала четверту підряд перемогу і з 24 очками піднялася на 9-й рядок. “Фулхем” під орудою Клаудіо Раньєрі з 9 очками залишився на останньому 20-му місці.