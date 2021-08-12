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Вертолет Ingenuity сделал фотографию марсохода NASA на Красной планете

Вертолет Ingenuity сделал фотографию марсохода NASA на Красной планете

Киев  •  УНН

 • 23905 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Мини-вертолет Ingenuity сделал фотографию марсохода Perseverance во время 11-го полета на Марсе в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Лабораторию реактивного движения NASA.

Фотография марсохода была сделана на расстоянии 500 метров с высоты 12 метров.

Сообщается, что 11-ый полет Ingenuity был разработан таким образом, чтобы Ingenuity опережала марсоход, фотографируя геологические особенности Красной планеты с воздуха.

Дополнение

Первая попытка марсохода Perseverance собрать образцы планетарного грунта оказалась безуспешной.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года.

Сообщалось, что 19 апреля Ingenuity провел первый испытательный полет на этой планете.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни.

Марсоход будет изучать геологию планеты и древний климат, и, как ожидается, станет первой миссией по сбору и хранению марсианской породы и реголита.

В конце апреля Perseverance удалось получить кислород из атмосферы Марса.

В мае марсоход сфотографировал ночное небо на планете.

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