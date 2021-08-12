Вертоліт Ingenuity зробив фотографію марсохода NASA на Червоній планеті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міні-вертоліт Ingenuity зробив фотографію марсохода Perseverance під час 11-го польоту на Марсі в рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA). Про це УНН повідомляє з посиланням на Лабораторію реактивного руху NASA.
Фотографія марсохода була зроблена на відстані 500 метрів з висоти 12 метрів.
Повідомляється, що 11-ий політ Ingenuity був розроблений таким чином, щоб Ingenuity випереджав марсохід, фотографуючи геологічні особливості Червоної планети з повітря.
Доповнення
Перша спроба марсохода Perseverance зібрати зразки планетарного грунту виявилася безуспішною.
Марсохід Perseverance з вертольотом Ingenuity зробив успішну посадку на поверхню Червоної планети 18 лютого цього року.
Повідомлялося, що 19 квітня Ingenuity провів перший випробувальний політ на цій планеті.
Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак древнього мікробного життя.
Марсохід вивчатиме геологію планети і древній клімат, і, як очікується, стане першою місією зі збору та зберігання марсіанської породи і реголіту.
В кінці квітня Perseverance вдалося отримати кисень з атмосфери Марса.
У травні марсохід сфотографував нічне небо на планеті.