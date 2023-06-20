Версаль откроет для посетителей апартаменты Марии-Антуанетты
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В честь 400-летия Версаля во дворце откроют новые, отреставрированные комнаты и галереи, среди которых апартаменты королевы Франции Марии-Антуанетты. Об этом сообщает France24, передает УНН.
Детали
Отреставрированные апартаменты Марии-Антуанетты снова будут открытыми для публики уже 20 июня, в них помещено 100 квадратных метров роскошной жилой площади, где последняя королева Франции играла со своими детьми и принимала друзей.
"В Версале никогда не останавливается движение. Это бесконечный труд", - подчеркнула руководитель музея Кэтрин Пегард, возглавлявшая реставрационные работы.
Среди восстановленных частей можно будет увидеть фонтан "Бюфет д'О", апартаменты сына Людовика XV - дофина Луи-Фердинанда, а также помещения Жанны Бекю, любовницы Луи XV, известной как мадам Дю Барри.
"Этот юбилей, открытие, прежде всего символизируют непрерывность истории Версаля за последние 400 лет, демонстрируя нашу непоколебимую преданность открытию и реставрации различных частей дворца, чтобы вдохновить в них жизнь", - сказала Пегард.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция будет бороться с "чрезмерным туризмом"