Версаль відкриє для відвідувачів апартаменти Марії-Антуанетти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На честь 400-річчя Версалю у палаці відкриють нові, відреставровані кімнати та галереї, серед яких апартаменти королеви Франції Марії-Антуанетти. Про це повідомляє France24, передає УНН.
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Відреставровані апартаменти Марії-Антуанетти знову будуть відкритими для публіки вже 20 червня, у них вміщено 100 квадратних метрів розкішної житлової площі, де остання королева Франції гралася зі своїми дітьми та приймала друзів.
"У Версалі ніколи не зупиняється рух. Це нескінченна праця", - підкреслила керівниця музею Кетрін Пегард, яка очолювала реставраційні роботи.
Серед відновлених частин можна буде побачити фонтан "Бюфет д'о", апартаменти сина Людовика XV - дофіна Луї-Фердинанда, а також приміщення Жанни Бекю, коханки Луї XV, відомої як мадам Дю Баррі.
"Цей ювілей, відкриття, передусім символізують безперервність історії Версалю за останні 400 років, демонструючи нашу непохитну відданість відкриттю та реставрації різних частин палацу, щоб надихнути в них життя", - зазначила Пегард.
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