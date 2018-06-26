Верховный суд Украины опроверг информацию о начале процедуры его ликвидации

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 34042 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 84872 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 105074 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120465 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139984 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144976 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 183722 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157033 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143113 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Актуальное
Верховный суд Украины опроверг информацию о начале процедуры его ликвидации

Верховный суд Украины опроверг информацию о начале процедуры его ликвидации

Киев  •  УНН

 • 15161 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Информация о начале процедуры ликвидации Верховного суда Украины не соответствует действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ВСУ.

“Сведения о том, что Верховный Суд Украины находится в процессе ликвидации не соответствуют действительности, поскольку распорядительного акта о прекращении, реорганизации или ликвидации Верховного Суда Украины уполномоченным органом не издавалось, — говорится в сообщении. — Ликвидационная комиссия не создавалась. Уполномоченное лицо от имени юридического лица публичного права с конституционным статусом государственному регистратору не обращалась”.

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23 июня на веб-портале еженедельного юридического издания “Судебно-юридическая газета” появилась информация о том, что с 21 июня стартовала процедура ликвидации Верховного суда Украины, о чем свидетельствуют данные из Единого государственного реестра юридических лиц.

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