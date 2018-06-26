Верховний суд України спростував інформацію про початок процедури його ліквідації

“Відомості про те, що Верховний Суд України перебуває у процесі припинення, не відповідають дійсності, оскільки розпорядчого акта про припинення, реорганізацію або ліквідацію Верховного Суду України уповноваженим органом не видавалося, — сказано в повідомленні. — Ліквідаційна комісія не створювалася. Уповноважена особа від імені юридичної особи публічного права з конституційним статусом до державного реєстратора не зверталася”.

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23 червня на веб-порталі щотижневого юридичного видання “Судово-юридична газета” з’явилася інформація про те, що з 21 червня стартувала процедура ліквідації Верховного суду України, про що свідчать дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.