Верховный суд США рассмотрит дело по миграционному указу Трампа

С момента вступления в должность президент Трамп вводил три варианта подобного запрета на въезд в страну иностранцев. Предыдущие две версии имели временный характер. Нынешний запрет не имеет срока действия.

Так называемый запрет на поездки неоднократно оспаривался в американских судах, где его законность ставилась под сомнение иммиграционными адвокатами.

Ожидается, что истцы по делу – штат Гавайи, Мусульманская ассоциация Гавайев и еще три физлица постараются доказать, что запрет дискриминирует мусульманскую общину и превышает президентские полномочия в иммиграционной сфере.

Вместе с тем известно, что одна страна - Чад, добавленная в запретный список в сентябре, в начале апреля была исключена из него. В своем заявлении президент Трамп пояснил, что это было сделано после того, как эта африканская страна усилила меры безопасности, сделав свои национальные паспорта "более защищенными", а также улучшила обмен информацией с США по поиску лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Решение по иску, рассматриваемому Верховным судом, ожидается в конце июня.

Напомним, ранее министерство внутренней безопасности США заявило о том, что руководством страны принято решение отказаться от практики полного запрета на въезд беженцев из 11 стран, список которых никогда не был официально опубликован.