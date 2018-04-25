Верховний суд США розгляне справу щодо міграційного указу Трампа

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Верховний суд США в середу планує провести судові дебати з питання про обмеження, введені президентом Дональдом Трампом на в'їзд у країну громадян переважно мусульманських країн - Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі і Ємену. В цей чорний список також входять Північна Корея і Венесуела. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.