Верховний суд США розгляне справу щодо міграційного указу Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Верховний суд США в середу планує провести судові дебати з питання про обмеження, введені президентом Дональдом Трампом на в'їзд у країну громадян переважно мусульманських країн - Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі і Ємену. В цей чорний список також входять Північна Корея і Венесуела. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
З моменту вступу на посаду президент Трамп вводив три варіанти такої заборони на в'їзд в країну іноземців. Попередні дві версії мали тимчасовий характер. Нинішня заборона не має терміну дії.
Так звана заборона на поїздки неодноразово оскаржувалася в американських судах, де її законність ставилася під сумнів імміграційними адвокатами.
Очікується, що позивачі у справі - штат Гаваї, Мусульманська асоціація Гаваїв і ще три фізособи спробують довести, що заборона дискримінує мусульманську громаду і перевищує президентські повноваження в імміграційній сфері.
Разом з тим відомо, що одна країна - Чад, додана в заборонений список у вересні, на початку квітня була виключена з нього. У своїй заяві президент Трамп пояснив, що це було зроблено після того, як ця африканська країна посилила заходи безпеки, зробивши свої національні паспорти "більш захищеними", а також поліпшила обмін інформацією з США з пошуку осіб, підозрюваних у терористичній діяльності.
Рішення за позовом, який розглядається Верховним судом, очікується в кінці червня.
Нагадаємо, раніше міністерство внутрішньої безпеки США заявило про те, що керівництвом країни прийнято рішення відмовитися від практики повної заборони на в'їзд біженців з 11 країн, список яких ніколи не був офіційно опублікований.