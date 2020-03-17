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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108610 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 119394 просмотра

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Верховный Суд объявил перерыв в рассмотрении дела Суркисов и ПриватБанка

Верховный Суд объявил перерыв в рассмотрении дела Суркисов и ПриватБанка

Киев  •  УНН

 • 19057 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Большая палата Верховного Суда Украины объявила перерыв в рассмотрении дела семьи Суркисов против ПриватБанка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"16 марта Большая Палата Верховного Суда объявила перерыв в судебном заседании по делу №826/20221/16 по иску И. Суркиса, Г. Суркиса, С. Суркис, М. Суркис и П. Ковалик в Национальный банк Украины, Министерства финансов Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, уполномоченных лиц Фонда на осуществление временной администрации в ПАО "КБ" ПриватБанк", ПАО" КБ "ПриватБанк" и ОАО "Укргазбанк", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что о дате и времени следующего судебного заседания будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее НБУ признал братьев Суркисов связанными с Игорем Коломойским лицами и при национализации конвертировал их средства в акции банка.

Также напомним, что иск братьев Суркисов против Петра Порошенко в Лондонский международный арбитраж может иметь существенные последствия, в частности для судебных дел с экс-владельцами национализированного ПриватБанка.

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