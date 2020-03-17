Верховний Суд оголосив перерву у розгляді справи Суркісів і ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Велика палата Верховного Суду України оголосила перерву у розгляді справи сім'ї Суркісів проти ПриватБанку. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
"16 березня Велика Палата Верховного Суду оголосила перерву у судовому засіданні у справі №826/20221/16 за позовом І. Суркіса, Г. Суркіса, С. Суркіс, М. Суркіс та П. Ковалик до Національного банку України, Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уповноважених осіб Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "КБ "ПриватБанк", ПАТ "КБ "ПриватБанк" та ПАТ "Укргазбанк", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, зазначається, що про дату та час наступного судового засідання буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, раніше НБУ визнав братів Суркісів пов'язаними з Ігорем Коломойським особами і при націоналізації конвертував їх кошти в акції банку.
Також нагадаємо, що позов братів Суркісів проти Петра Порошенка у Лондонський міжнародний арбітраж може мати істотні наслідки, зокрема для судових справ з ексвласниками націоналізованого ПриватБанку.