Верховная Рада в этом году приняла 224 закона - А.Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Верховная Рада Украины с начала нынешнего года приняла в целом 224 закона. Об этом сообщил глава украинского парламента Андрей Парубий во время поздравления работников аппарата парламента с наступающими праздниками, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата ВР.
"...Слаженная работа смогла продемонстрировать и внутри страны, и за пределами, что украинский парламент действует", - отметил А.Парубий.
Он добавил, что "с начала нынешнего года Верховная Рада приняла в целом 224 закона, а этой осенью - более 100 законов".
Напомним, А.Парубий заявил, что есть сценарий дестабилизировать работу украинского парламента и в этом году такие атаки были ощутимы.