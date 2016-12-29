Верховна Рада цього року ухвалила 224 закони - А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Верховна Рада України з початку нинішнього року ухвалила в цілому 224 закони. Про це повідомив голова українського парламенту Андрій Парубій під час привітаня працівників апарату парламенту з прийдешніми святами, передає УНН з посиланням на прес-служба апарату ВР.
“...Злагоджена робота змогла продемонструвати і всередині країни, і назовні, що український парламент діє”, - наголосив А.Парубій.
Він додав, що "з початку нинішнього року Верховна Рада ухвалила в цілому 224 закони, а цієї осені - більше 100 законів".
Нагадаємо, А.Парубій заявив, що є сценарій дестабілізувати роботу українського парламенту і цього року такі атаки було відчутно.