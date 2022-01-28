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15 марта, 19:03 • 106003 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141604 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122393 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115988 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104275 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101187 просмотра

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15 марта, 10:46 • 91860 просмотра

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Верещук: Россия должна быть честной в отношении так называемых представителей ОРДЛО

Верещук: Россия должна быть честной в отношении так называемых представителей ОРДЛО

Киев • УНН

 • 11470 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Россия пытается манипулировать общественным мнением относительно переговоров Украины с так называемыми представителями ОРДЛО. Об этом в кулуарах парламента журналистам заявила вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата:

“Россия ожидает, что мы будем садиться, как они говорят, за стол переговоров с так называемыми представителями ОРДЛО. Потому что они пытаются доказать, что это наш внутренний конфликт, и что нам надо разговаривать с теми, кто представляет ОРДЛО.

А кто такие представители ОРДЛО, кого так упорно и настойчиво навязывают нам россияне? Возьмем, к примеру, Пушилина. Он является гражданином России и членом правящей партии РФ "Единая Россия“.

Поэтому в данном случае россияне хотят, чтобы мы беседовали с ОРДЛО в лице граждан РФ, которые к тому же еще являются и членами их правящей партии. И не надо называть их людьми, которые восстали против украинской власти. Это обычный оккупационный режим, установленный россиянами на части нашей территории в результате незаконной вооруженной агрессии. Надо называть все своими именами”, — заявила она.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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