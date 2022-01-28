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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 48537 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Верещук: Росія має бути чесною щодо так званих представників ОРДЛО

Верещук: Росія має бути чесною щодо так званих представників ОРДЛО

Київ • УНН

 • 11473 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Росія намагається маніпулювати суспільною думкою щодо перемовин України з так званими представниками ОРДЛО. Про це в кулуарах парламенту журналістам заявила віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата:

“Росія очікує, що ми будемо сідати, як вони кажуть, за стіл перемовин з так званими представниками ОРДЛО. Бо вони намагаються довести, що це — наш внутрішній конфлікт, і що нам треба розмовляти з тими, хто представляє ОРДЛО.

А хто такі представники ОРДЛО, кого так вперто і наполегливо нав’язують нам росіяни? Візьмемо, до прикладу, Пушиліна. Він є громадянином Росії та членом правлячої партії РФ "Єдина Росія“.

Тож у даному випадку росіяни хочуть, щоб ми розмовляли з ОРДЛО в особі громадян РФ, які до того ще є і членами їх правлячої партії. І не треба називати їх людьми, які повстали проти української влади. Це звичайний окупаційний режим, встановлений росіянами на частині нашої території в результаті незаконної збройної агресії. Треба називати все своїми іменами”, — заявила вона.

Українські Національні Новини

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