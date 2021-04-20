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Пасхальная корзина: где будет самой дешевой и самой дорогой

Пасхальная корзина: где будет самой дешевой и самой дорогой

Киев  •  УНН

 • 20540 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Пасхальная корзина-2021 традиционно самой дешевой будет в Тернопольской области, самой дорогой - в Киеве. Об этом сообщили УНН в Институте аграрной экономики.

Цитата:

"По расчетам ученых Института аграрной экономики, уже шестой год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области - 868 грн, а самой дорогой - 1060 грн - в Киеве", - говорится в сообщении.

Детали

Как указывают эксперты, это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, связанных с подорожанием яиц, сахара, муки и сливочного масла, увеличением стоимости энергоресурсов, а также ростом цен на продукты питания из-за продления локдауна в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Так, указано, что в Западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, дешевле всего пасхальная корзина будет в Волынской области (887 грн), в Ровенской области (890 грн), на Закарпатье (914 грн), в Ивано-Франковской области (937 грн) и в Черновицкой области (939 грн). Самой дорогой в регионе пасхальная корзина будет во Львовской области - 949 грн.

В центре Украины дешевле всего праздничная корзина будет в Житомирской области (902 грн). Чуть больше придется за нее заплатить в Полтавской (911 грн), Хмельницкой (915 грн), Сумской и Черниговской (по 919 грн), а также в Винницкой (925 грн) областях. В Кировоградской области пасхальная корзина обойдется в 935 грн, в Черкасской - в 971 грн, в Киевской области - в 973 грн. Самой дорогой пасхальная корзина традиционно будет в столице, где за нее придется заплатить 1060 грн.

Стоимость пасхальной корзины на Востоке страны будет колебаться в пределах 924-1011 грн. В Днепропетровской области она обойдется в 924 грн, в Запорожской - 931 грн, в Луганской области - 936 грн. Самой дорогой в регионе будет пасхальная корзина в Донецкой (992 грн) и Харьковской (1011 грн) областях, где стоимость продуктового набора превысит среднюю по стране.

Стоимость пасхальной корзины в Николаевской области составит 929 грн. Жителям других южных областей - Херсонской и Одесской - придется заплатить по 969 грн и 972 грн соответственно.

Дополнение

Всего в этом году полная пасхальная корзина, включающая традиционные мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, а также дополнительные продукты - помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, будет стоить, в среднем по Украине, 963 грн.

Украинские Национальные Новости

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