Великий герцог Анри начинает передачу власти сыну принцу Гийому в Люксембурге

Великий герцог Люксембурга Анри объявил о передаче полномочий своему сыну Гийому. Об этом сообщает France 24, передает УНН.

Детали

Великий герцог Люксембурга Анри объявил, что начинает процесс передачи полномочий своему сыну, принцу Гийому.

Я назначил принца Гийома заместителем представителя в октябре. Я со всей любовью и уверенностью желаю ему всего наилучшего - заявил Великий герцог Люксембурга Анри.

Этот шаг знаменует начало перехода короны к 42-летнему Гийому, но полная смена руководства Великим Герцогством вероятно займет несколько лет.

Напомним

Анри стал герцогом в 2000 году после того, как его отец Джин отказался от престола. Люксембург-маленькая страна с ограниченной конституционной монархией, находится между Бельгией, Францией и Германией, и имеет богатую историю семейной династии, которая длится с 1890 года.

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