Великий герцог Анри начинает передачу власти сыну принцу Гийому в Люксембурге
Киев • УНН
Великий герцог Люксембурга Анри объявил о начале процесса передачи полномочий своему сыну, принцу Гийому, что ознаменовало начало перехода короны к Гийому, хотя полная смена руководства, вероятно, займет несколько лет.
Великий герцог Люксембурга Анри объявил о передаче полномочий своему сыну Гийому. Об этом сообщает France 24, передает УНН.
Детали
Великий герцог Люксембурга Анри объявил, что начинает процесс передачи полномочий своему сыну, принцу Гийому.
Я назначил принца Гийома заместителем представителя в октябре. Я со всей любовью и уверенностью желаю ему всего наилучшего
Этот шаг знаменует начало перехода короны к 42-летнему Гийому, но полная смена руководства Великим Герцогством вероятно займет несколько лет.
Напомним
Анри стал герцогом в 2000 году после того, как его отец Джин отказался от престола. Люксембург-маленькая страна с ограниченной конституционной монархией, находится между Бельгией, Францией и Германией, и имеет богатую историю семейной династии, которая длится с 1890 года.
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