Великий герцог Анрі починає передачу влади синові принцу Гійому в Люксембурзі
Київ • УНН
Великий герцог Люксембургу Анрі оголосив про початок процесу передачі повноважень своєму синові, принцу Гійому, що ознаменувало початок переходу корони до Гійома, хоча повна зміна керівництва, ймовірно, займе кілька років.
Великий герцог Люксембургу Анрі оголосив про передачу повноважень своєму синові Гійому. Про це повідомляє France 24, передає УНН.
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Великий герцог Люксембургу Анрі анонсував, що починає процес передачі повноважень своєму синові, принцу Гійому.
Я призначив принца Гійома заступником представника в жовтні. Я з усією любов’ю і впевненістю бажаю йому всього найкращого
Цей крок відзначає початок переходу корони до 42-річного Гійома, але повна зміна керівництва Великим Герцогством ймовірно займе кілька років.
Нагадаємо
Анрі став герцогом у 2000 році після відмови його батька Жана від престолу. Люксембург – маленька країна з обмеженою конституційною монархією, знаходиться між Бельгією, Францією та Німеччиною, і має багату історію сімейної династії, яка триває з 1890 року.
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