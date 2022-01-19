Великобритания отменила ношение масок и Covid-паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что меры "плана Б", направленные на борьбу с распространением Covid-19, отменены по всей стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Борис Джонсон заявил членам парламента, что более 90% людей старше 60 лет по всей Великобритании теперь получили дополнительные прививки, и ученые считают, что волна Omicron достигла пика на национальном уровне.
Ограничения, включающие советы по работе дома, обязательное ношение масок и covid-паспорта, истекают 26 января.
Эта новость появилась на фоне снижения уровня заражения Covid-19 в большинстве районов Великобритании впервые с начала декабря.
С 27 января в Англии вступят в силу такие изменения:
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- конец обязательных Covid-пропусков, но предприятия могут продолжать их использовать, если захотят;
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- ношение маски больше не будет обязательным согласно закону, в том числе в классах для учащихся средней школы и в общественном транспорте, но они, как и раньше, будут рекомендованы в некоторых местах, например в закрытых или многолюдных местах;
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- окончание работы из дома;
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- ограничения для домов престарелых будут ослаблены — подробности будут опубликованы позже.
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Тем не менее, закон, как и ранее, будет требовать самоизоляции, если у человека положительный результат теста на Covid-19.
Но Джонсон добавил, что "скоро наступит время", когда самоизоляцию можно будет полностью отменить. Срок действия новых правил истекает 24 марта, сказал премьер, добавив, что не рассчитывает их продлевать.