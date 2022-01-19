Велика Британія скасувала носіння масок та Covid-паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що заходи "плану Б", спрямовані на боротьбу з поширенням Covid-19, скасовані по всій країні. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
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Борис Джонсон заявив членам парламенту, що понад 90% людей старші 60 років по всій Великій Британії тепер отримали додаткові щеплення, і вчені вважають, що хвиля Omicron досягла піку на національному рівні.
Обмеження, які включають поради щодо роботи вдома, обов'язкове носіння масок та Covid-паспорти, закінчуються 26 січня.
Ця новина з'явилася на тлі зниження рівня зараження Covid-19 у більшості районів Великої Британії вперше з початку грудня.
З 27 січня в Англії набудуть чинності такі зміни:
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- кінець обов'язкових Covid-перепусток, але підприємства можуть продовжувати їх використовувати, якщо захочуть;
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- носіння маски більше не буде обов'язковим згідно із законом, у тому числі в класах для учнів середньої школи та в громадському транспорті, але вони, як і раніше, будуть рекомендовані в деяких місцях, наприклад, у закритих або людних місцях;
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- закінчення роботи з дому;
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- обмеження для будинків для людей похилого віку будуть ослаблені — подробиці будуть опубліковані пізніше.
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Тим не менш, закон, як і раніше, вимагатиме самоізоляції, якщо у людини позитивний результат тесту на Covid-19.
Але Джонсон додав, що "незабаром настане час", коли самоізоляцію можна буде повністю скасувати. Термін дії нових правил спливає 24 березня, сказав Прем'єр, додавши, що не розраховує їх продовжувати.